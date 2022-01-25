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Экс-глава аппарата губернатора Прикамья Лопаева задержана в Москве

Происшествия
Экс-глава аппарата губернатора Прикамья Лопаева задержана в Москве
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 25 января. В Москве сотрудники СКР задержали бывшего зампредседателя правительства Прикамья, экс-главу аппарата губернатора Елену Лопаеву. Это связано с ее неявкой к следователю в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий.

Лопаева является фигурантом уголовного дела о хищении средств фонда «Содействие XXI век». Оно возбуждено по материалам ФСБ.

Во вторник, 25 января, следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании экс-главе аппарата губернатора Пермского края меры пресечения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд вынес приговор экс-министру территориальной безопасности Прикамья Андрею Ковтуну по делу о мошенничестве. 

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Все новости / Происшествия / Экс-глава аппарата губернатора Прикамья Лопаева задержана в Москве
следственный комитет правительство пермский край задержание губернатор
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