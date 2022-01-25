Экс-глава аппарата губернатора Прикамья Лопаева задержана в Москве

Пермь, 25 января. В Москве сотрудники СКР задержали бывшего зампредседателя правительства Прикамья, экс-главу аппарата губернатора Елену Лопаеву. Это связано с ее неявкой к следователю в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий.

Лопаева является фигурантом уголовного дела о хищении средств фонда «Содействие XXI век». Оно возбуждено по материалам ФСБ.

Во вторник, 25 января, следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании экс-главе аппарата губернатора Пермского края меры пресечения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд вынес приговор экс-министру территориальной безопасности Прикамья Андрею Ковтуну по делу о мошенничестве.