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Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью

Происшествия
Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Пермь, 24 января. На трассе в Прикамье в жутком ДТП погибла молодая девушка. Ее «Лада Калина» после столкновения с внедорожников превратилась в груду металла.

Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
vk.com / «ЧП ДТП Пермь»
Авария произошла на подъезде к Перми от трассы М7 Волга. Toyota Highlander, за рулем которой был 36-летний водитель, выехала на «встречку» и врезалась в отечественный автомобиль.

Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
vk.com / «ЧП ДТП Пермь»
За рулем «Лады» находилась 25-летняя девушка. Она погибла на месте. По факту ДТП правоохранителями инициирована проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало в столице Прикамья в серьезном ДТП тяжело пострадали два человека. Автомобиль «Лексус» выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле». 

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Все новости / Происшествия / Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
дтп авария пермский край водитель погибла
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