Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью

Пермь, 24 января. На трассе в Прикамье в жутком ДТП погибла молодая девушка. Ее «Лада Калина» после столкновения с внедорожников превратилась в груду металла.

vk.com / «ЧП ДТП Пермь»

Авария произошла на подъезде к Перми от трассы М7 Волга. Toyota Highlander, за рулем которой был 36-летний водитель, выехала на «встречку» и врезалась в отечественный автомобиль.

vk.com / «ЧП ДТП Пермь»

За рулем «Лады» находилась 25-летняя девушка. Она погибла на месте. По факту ДТП правоохранителями инициирована проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало в столице Прикамья в серьезном ДТП тяжело пострадали два человека. Автомобиль «Лексус» выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле».