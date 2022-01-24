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Беременная в Прикамье через суд вернулась на работу и получила более 200 тысяч рублей

  /   Обновлено: 24 января 2022 10:41
Общество
Беременная в Прикамье через суд вернулась на работу и получила более 200 тысяч рублей
pixabay.com  / 

Пермь, 24 января. Беременная жительница Прикамья отсудила более 200 тыс. рублей за незаконное увольнение. С 2016 года она работала директором Управления благоустройством Суксунского городского округа.

Как пояснили ФАН в Пермском краевом суде, в 2021 году постановлением местной администрацией с женщиной расторгли трудовой договор в связи с неоднократным неисполнением обязанностей без уважительных причин.

Она посчитала свое увольнение незаконным и обратилась в суд с иском к бывшему работодателю. Женщина требовала восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред.

«Суд установил, что основанием прекращения с истцом трудового договора явился пункт 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ — неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. По данным основаниям трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя», — утонили в суде.

В то же время суд защитил трудовые права женщины, которая на момент увольнения была беременна. Получается, что администрация Суксунского городского округа нарушила требования ст. 261 ТК РФ «запрет на увольнение беременной женщины по инициативе работодателя».

Суд восстановил жительницу в должности и взыскал с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула в размере почти 220 тыс. рублей, а с администрации — компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало Пермский краевой суд отказал в удовлетворении коллективного иска к главному санитарному врачу Прикамья Виталию Костареву. Граждане требовали отменить обязательную вакцинации против коронавируса.

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суд пермский край увольнение компенсация беременная
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