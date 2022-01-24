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Пермь попала в тройку городов с лучшими перспективами найти высокооплачиваемую работу

Общество
Пермь попала в тройку городов с лучшими перспективами найти высокооплачиваемую работу
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Пермь, 24 января. Работу по специальности с высокой заработной платой проще всего найти в Москве, Екатеринбурге и Перми. Специалисты сервиса SuperJob провели опрос 9 тысяч жителей городов-миллионников.

Выяснилось, что в мегаполисах люди не слишком высоко оценивают шансы найти высокооплачиваемую работу.

Оценка доступности, к примеру, в Москве, менее трех баллов из пяти возможных. В Екатеринбурге — 2,57, в Перми — 2,56. В Санкт-Петербург жители оценивают шансы найти работу с хорошей зарплатой в 2,54 балла. Далее следуют Казань, Красноярск и Самара.

Сложнее всего в поиске высокооплачиваемой работы по профессии в Новосибирске, Челябинске и Воронеже — 2,38 балла, 2,37 и 2,29 балла соответственно.

И хуже всего обстоят дела в Волгограде и Омске. Шанс найти работу по специальности с высокой зарплатой — 1,89 и 2,09 балла.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало петербургская компания «Фроузен Фиш» вышла в суд с иском к восьми жителям Прикамья. Они получили крупные суммы денег в результате хакерского взлома расчетного счета предприятия.

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