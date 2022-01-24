Полицейские задержали 17-летнего подростка по делу об убийстве мужчины в Прикамье

Пермь, 24 января. Несовершеннолетний житель Гремячинска в Пермском крае подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в краевом СКР.

Преступление было совершено 20 января в одной из квартир, где группа людей распивала спиртные напитки. Во время застолья начался конфликт, участниками которого стали двое молодых людей и еще один мужчина. Последний ранее похитил и продал телевизор.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой потерпевшего били по голове и телу. Хозяин квартиры пытался остановить разъяренных гостей, однако те его игнорировали. Побои оказались настолько сильными, что мужчина скончался еще до приезда врачей. Сами злоумышленники скрылись с места преступления.

Через несколько часов полицейские задержали 17-летнего подростка и его соучастника. В настоящее время оба молодых человека находятся под стражей. Расследование продолжается.

В Пензе продолжаются поиски местного жителя, избившего десятилетнего ребенка. Мужчина несколько раз ударил мальчика по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении.