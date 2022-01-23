Житель Прикамья приютил у себя двух медведей и льва

Пермь, 23 января. Житель Губахи в Прикамье содержит у себя крупных хищников — двух медведей, Машу и Мишу, и льва по кличке Лева. Первой 60-летний мужчина привез медведицу.

vk.com / Информ Губаха

11 лет назад он выкупил ее у охотников с притравочной станции. Через некоторое время ему подкинули еще одного медвежонка. Сегодня оба хищника живут в просторных и ухоженных вольерах.

vk.com / Информ Губаха

А пару лет назад житель Губахи привез из Челябинска льва. Стоит отметить, что прежний владелец хоть и избавился от питомца, поскольку переехал, но не бросил его. Из 30 тысяч рублей, которые уходят на питание, половину присылает предыдущий хозяин.

Сегодня все желающие могут абсолютно бесплатно посмотреть и сфотографировать животных в поселке Углеуральский.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2021 году широкий общественный резонанс получили сразу несколько случаев жестокого обращения с медведями в России.