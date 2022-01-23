Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 17:24
17:16
Происшествия
Труп мужчины обнаружили на детской площадке в Тульской области
17:16
Происшествия
Семью из трех человек под Омском мог убить кавалер выжившей девочки-подростка
17:15
Общество
Ученые Калифорнийского университета нашли новый путь к полному излечению от ВИЧ
17:14
Происшествия
Бездомная собака напала на девочку в Воронежской области
17:13
Политика
Слова Кулебы об обиде Украины на Германию вызвали критику со стороны читателей Die Welt
17:05
Шоу-бизнес
Дом покойной Легкоступовой отключили от газа, воды и электричества из-за долгов
17:05
Шоу-бизнес
Наталья Рудова трогательно поздравила Анастасию Решетову с днем рождения
17:03
Политика
Аналитик Марунич назвал неожиданную причину нагнетания ситуации вокруг Украины
17:01
Спорт
Сборная России по санному спорту завоевала бронзу в эстафете на чемпионате Европы
17:00
Общество
Детеныш двупалого ленивца появился на свет в зоопарке немецкого города Галле
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Водителя такси подключили к ИВЛ после ДТП с «Лексусом» в Перми

Происшествия
Водителя такси подключили к ИВЛ после ДТП с «Лексусом» в Перми
vk.com  /  «ЧП ДТП Пермь»

Пермь, 23 января. В столице Прикамья в серьезном ДТП тяжело пострадали два человека. Автомобиль «Лексус» выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле». 

В итоге пострадали водитель и пассажир машины такси. Людей доставали из автомобиля спасатели. По предварительным данным, у водителя переломы бедра, голени и ребер. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что водитель «Лексуса» был нетрезв.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Водителя такси подключили к ИВЛ после ДТП с «Лексусом» в Перми
дтп авария пермь очевидцы реанимация
Комментировать