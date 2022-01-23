Водителя такси подключили к ИВЛ после ДТП с «Лексусом» в Перми

Пермь, 23 января. В столице Прикамья в серьезном ДТП тяжело пострадали два человека. Автомобиль «Лексус» выехал на «встречку» и столкнулся с «Шевроле».

В итоге пострадали водитель и пассажир машины такси. Людей доставали из автомобиля спасатели. По предварительным данным, у водителя переломы бедра, голени и ребер. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что водитель «Лексуса» был нетрезв.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ.