Петербургская компания взыскивает с пермяков полученные после хакерской атаки деньги

Пермь, 23 января. Петербургская компания «Фроузен Фиш» вышла в суд с иском к восьми жителям Прикамья. Они получили крупные суммы денег в результате хакерского взлома расчетного счета предприятия.

Кировский районный суд Перми рассмотрит иск 28 февраля. Сумма ущерба не раскрывается.

«Истец указывает, что в результате хакерской атаки со счета общества списана крупная денежная сумма. Организацией подано заявление о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере — Прим. ФАН) в отношении неустановленного лица. Вынесено постановление о признании истца потерпевшим», — пояснили ФАН в суде.

В рамках расследования была получена информация о лицах, на чьи счета поступили деньги. К этим людям истцом в гражданском порядке предъявлены требования о взыскании неосновательного обогащения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Березниковский городской суд Прикамья признал право местного жителя на возврат оплаченных средств за перелет на отдых в Калининград.