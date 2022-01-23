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Суд обязал «Победу» оплатить жителю Прикамья несостоявшийся перелет в Калининград

Общество
Суд обязал «Победу» оплатить жителю Прикамья несостоявшийся перелет в Калининград
pobeda.aero  /  Пресс-служба авиакомпании «Победа»

Пермь, 23 января. Березниковский городской суд Прикамья признал право местного жителя на возврат оплаченных средств за перелет на отдых в Калининград. Суд удовлетворил требования мужчины к авиакомпании «Победа» частично. 

«На лоукостер возложена обязанность произвести зачет ранее оплаченной суммы в счет уплаты услуг по воздушной перевозке в другие даты путем выдачи ваучера», — пояснили ФАН в пресс-службе суда. 

В апелляционной жалобе авиакомпания попросила отменить решение мирового судьи, поскольку были неправильно определены обстоятельства и неверно истолкованы применяемые нормы права.

Однако суд установил, что мировой судья обоснованно пришел к выводу о том, что пассажир свои обязательства по оплате перелета стоимости исполнил полностью и «не мог предвидеть наступление пандемии». 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Пермский краевой суд отказал в удовлетворении коллективного иска к главному санитарному врачу Прикамья Виталию Костареву. Граждане требовали отменить обязательную вакцинации против коронавируса.

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суд пермский край победа авиакомпания ущерб
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