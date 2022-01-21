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Пермячка, беспричинно зарезавшая гостя, отправлена на лечение

Происшествия
Пермячка, беспричинно зарезавшая гостя, отправлена на лечение
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 21 января. Завершено расследование уголовного дела в отношении пожилой жительницы столицы Прикамья. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Как рассказали ФАН в региональном Следственном комитете, в ночь на 7 октября 2021 года пенсионерка в своей квартире беспричинно нанесла множественные удары ножом 57-летнему гостю. От полученных травм он скончался.

«По ходатайству следователя женщина помещена в психиатрическую больницу. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, она страдает хроническим психическим расстройством. Заболевание лишало ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что находящий в федеральном розыске мужчина обокрал на 800 тысяч рублей магазин гаджетов в Перми.

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убийство следственный комитет пермь пенсионеры лечение
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