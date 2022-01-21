Пермский суд отказал в удовлетворении иска 400 пермяков о принудительной вакцинации

Пермь, 21 января. Пермский краевой суд отказал в удовлетворении коллективного иска к главному санитарному врачу Прикамья Виталию Костареву. Граждане требовали отменить обязательную вакцинации против коронавируса.

Коллективный иск подписали более 400 пермяков. Они утверждают, что обязательная вакцинация нарушает их права. Люди направили в Роспотребнадзор 69 запросов.

В середине июля 2021 года ведомство издало приказ об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Согласно последней версии, в обязательном порядке прививки должны сделать лица в возрасте 60 лет и старше, учащиеся, сотрудники университетов и работники ряда отраслей.

Обоснование доводов истцов — ни одна из вакцин против COVID-19 не прошла достаточных клинических испытаний, доказывающих их безопасность и долгосрочную эффективность.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ.