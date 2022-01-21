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Половина пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ в Прикамье

Общество
Половина пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии подключены к ИВЛ в Прикамье
vk.com  /  Республика Карелия

Пермь, 21 января. В стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ. 

По данным краевого Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 599 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 168 256 человек. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 7 699 пациентов.

По состоянию на утро 21 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 первой дозой вакцины прошли 1 329 178 человек. Завершили курс вакцинации 1 268 055 жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что результаты родительских опросов, инициированных минздравом Прикамья, показывают, что половина готовы к вакцинации их детей. Об этом во время прямого эфира заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.  

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пермский край врачи пациенты ивл коронавирус
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