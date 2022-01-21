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Находящий в федеральном розыске мужчина обокрал на 800 тысяч магазин гаджетов в Перми

Происшествия
Находящий в федеральном розыске мужчина обокрал на 800 тысяч магазин гаджетов в Перми
pixabay.com  / 

Пермь, 21 января. В столице Прикамья ограблен сетевой магазин, где продавались дорогостоящие гаджеты. Неизвестный ночью взломал дверь и проник в помещение через служебный вход. 

Как пояснили ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина аккуратно вскрыл витрину со смартфонами и ноутбуками и сложил похищенное в рюкзак. Стоимость украденного оценили в 800 тыс. рублей.

Полиция задержала на съемной квартире 28-летнего жителя Свердловской области. Он арендовал жилье в самом центре Перми за месяц до совершения преступления.

«По словам задержанного, похищенные гаджеты он продал всего лишь за 80 тыс. рублей. Сейчас полицейские проверяют эту версию и устанавливают канал сбыта. В ходе обыска было изъято около 40 тыс. рублей. Остальные деньги он успел потратить на личные нужды», — уточнили ФАН в полиции.

Мужчина числился в федеральном розыске за совершение кражи в родном регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд вынес приговор экс-министру территориальной безопасности Прикамья Андрею Ковтуну по делу о мошенничестве. Бывшему чиновнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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Все новости / Происшествия / Находящий в федеральном розыске мужчина обокрал на 800 тысяч магазин гаджетов в Перми
кража пермь полиция гаджеты федеральный розыск
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