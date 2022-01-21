Пермь примет Чемпионат Европы по керлингу в 2022 году

Пермь, 21 января. Чемпионат Европы по керлингу в 2022 году пройдет в столице Прикамья. Как сообщили во Всемирной федерации керлинга (WCF), первенство состоится с 19 по 26 ноября.

Матчи дивизиона А будут проходить во дворце спорта «Молот», дивизиона В — в спорткомплексе им. Сухарева.

«Уверена, что Пермь отлично проведет чемпионат Европы. С нетерпением ждем возможности снова поработать с Федерацией керлинга России», — отметила глава WCF Кейт Кейтнесс.

Ранее на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным президент федерации керлинга РФ Дмитрией Свищев сказал, что у жителей региона есть интерес к керлингу, но отсутствуют площадки для тренировок.

Глава Прикамья поручил региональному минспорта проработать вопрос о возможности создания в крае условий для занятий керлингом. по словам Махонина, керлинг может стать и еще одним развивающимся видом спорта в регионе, и новым способом активно проводить время для людей разных возрастов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в БК «Парма-Париматч» произошла вспышка коронавируса. Два ближайших матча в рамках Единой лиги ВТБ с «Автодором» и «Астаной» перенесены.