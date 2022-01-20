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Половина родителей в Прикамье готовы вакцинировать своих детей от COVID-19

Общество
Половина родителей в Прикамье готовы вакцинировать своих детей от COVID-19
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Пермь, 20 января. Результаты родительских опросов, инициированных минздравом Прикамья, показывают, что половина готовы к вакцинации их детей. Об этом во время прямого эфира заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.  

Иммунизация подростков 12-17 лет в Пермском крае проводится на добровольной основе. Процедура будет проходить в больницах и школах.

Отвечая на вопрос, будут ли изолировать детей, родители которых отказались от вакцинации, глава регионального министерства отметила, что они в любом случае продолжат учебу.

Поставки вакцины «Спутник-М» для иммунизации детей в возрасте 12-17 лет в Пермский край ожидаются в конце января — начале февраля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье просят откликнуться доноров с любой группой крови и резус-фактором. Пермская краевая станция переливания крови сообщает о серьезном дефиците. 

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дети пермь минздрав вакцинация коронавирус
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