Половина родителей в Прикамье готовы вакцинировать своих детей от COVID-19

Пермь, 20 января. Результаты родительских опросов, инициированных минздравом Прикамья, показывают, что половина готовы к вакцинации их детей. Об этом во время прямого эфира заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

Иммунизация подростков 12-17 лет в Пермском крае проводится на добровольной основе. Процедура будет проходить в больницах и школах.

Отвечая на вопрос, будут ли изолировать детей, родители которых отказались от вакцинации, глава регионального министерства отметила, что они в любом случае продолжат учебу.

Поставки вакцины «Спутник-М» для иммунизации детей в возрасте 12-17 лет в Пермский край ожидаются в конце января — начале февраля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье просят откликнуться доноров с любой группой крови и резус-фактором. Пермская краевая станция переливания крови сообщает о серьезном дефиците.