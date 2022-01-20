Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 20:43
20:40
Политика
Президент Молдавии Санду: гражданам следует научиться рационально потреблять энергию
20:40
Общество
Журналист Агорист раскрыл ужасающие факты нарушения прав человека в американских тюрьмах
20:39
Общество
Стали известны высокомерные привычки британского принца Эндрю
20:38
Политика
Эрдоган надеется на личную встречу Путина и Зеленского
20:36
Общество
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал о пытках в африканских тюрьмах
20:36
Происшествия
Суд вынесет приговор замглавы СвЖД за использование служебного вагона в личных целях
20:36
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
20:35
Политика
Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
20:34
Весь мир
Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения
20:34
Происшествия
Правозащитник Семеновский предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ

Общество
Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ
Пресс-служба ПНИПУ  / 

Пермь, 20 января. Прикамские разработчики предложили использовать отходы от сжигания твердого топлива в качестве сырья для укрепления подпорных стен автомобильных дорог. В исследованиях приняли участие ученые кафедр «Автомобильные дороги и мосты» и «Строительное производство и геотехника» пермского политехнического университета (ПНИПУ).

В вузе ФАН пояснили, что подпорные конструкции автодорог возводят в условиях сложного рельефа и плотной застройки. Такое решение обусловлено отсутствием пространства для откосов, которые позволяют удерживать грунт от обрушения.

«Для поддержки подпорной стены во время строительства используют различные материалы. Важно, чтобы они были не только экономичными, но и безопасными для окружающей среды», — пояснила пресс-службе университета автор разработки Катарина Истомина.

Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ
mos.ru / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
При засыпке грунта обычно используют пески и песчано-гравийные смеси, обеспечивающие достаточную фильтрацию воды.

«Наши ученые предложили улучшить свойства этих материалов с помощью «добавки» из золы-уноса, которая образуется на тепловых электростанциях. Она отвечает экологическим требованиям, и ее применяют в различных отраслях, в частности строительстве и сельском хозяйстве», — рассказали ФАН в ПГНИУ. 

Ученые провели серию испытаний, чтобы определить оптимальный состав смеси. Исследования показали, что эффективно использовать смесь песчаного грунта с золой в количестве 15 и 20% при влажности 12%, уточнил кандидат технических наук Владимир Клевеко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские химики обнаружили вещество, которое поможет в борьбе с туберкулезом. Новый тип антибиотика, который разрабатывается в вузе, также позволит сократить рецидивы болезни.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ
ученые пермь дороги автомобили разработка
Комментировать