Пермские ученые предложили необычное применение отходам ТЭЦ

Пермь, 20 января. Прикамские разработчики предложили использовать отходы от сжигания твердого топлива в качестве сырья для укрепления подпорных стен автомобильных дорог. В исследованиях приняли участие ученые кафедр «Автомобильные дороги и мосты» и «Строительное производство и геотехника» пермского политехнического университета (ПНИПУ).

В вузе ФАН пояснили, что подпорные конструкции автодорог возводят в условиях сложного рельефа и плотной застройки. Такое решение обусловлено отсутствием пространства для откосов, которые позволяют удерживать грунт от обрушения.

«Для поддержки подпорной стены во время строительства используют различные материалы. Важно, чтобы они были не только экономичными, но и безопасными для окружающей среды», — пояснила пресс-службе университета автор разработки Катарина Истомина.

mos.ru / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Наши ученые предложили улучшить свойства этих материалов с помощью «добавки» из золы-уноса, которая образуется на тепловых электростанциях. Она отвечает экологическим требованиям, и ее применяют в различных отраслях, в частности строительстве и сельском хозяйстве», — рассказали ФАН в ПГНИУ.

При засыпке грунта обычно используют пески и песчано-гравийные смеси, обеспечивающие достаточную фильтрацию воды.

Ученые провели серию испытаний, чтобы определить оптимальный состав смеси. Исследования показали, что эффективно использовать смесь песчаного грунта с золой в количестве 15 и 20% при влажности 12%, уточнил кандидат технических наук Владимир Клевеко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские химики обнаружили вещество, которое поможет в борьбе с туберкулезом. Новый тип антибиотика, который разрабатывается в вузе, также позволит сократить рецидивы болезни.