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Разработка пермских ученых поможет в борьбе с туберкулезом

Общество
Разработка пермских ученых поможет в борьбе с туберкулезом
psu.ru  /  Пермский государственный университет

Пермь, 20 января. Прикамские химики обнаружили вещество, которое поможет в борьбе с туберкулезом. Ученые пермского государственного университета (ПГНИУ) установили, что вещество DMNP не позволяет бактериальным клеткам перейти в состояние, которое ответственно за толерантность к лекарствам.

Новый тип антибиотика, который разрабатывается в вузе, также позволит сократить рецидивы болезни.

«Высокий риск рецидива вынуждает врачей использовать многомесячную терапию дозами нескольких антибиотиков. Это нагружает организм человека. Плюс, делает лечение более затратным. Стоимость полного курса лекарств для одного пациента может достигать миллиона рублей в год», — рассказали ФАН в ПГНИУ.

За основу нового лекарства взято вещество природного происхождения эрогоргиаен. Оно было впервые выделено из морского коралла Pseudopterogorgia elisabethae.

Разработка пермских ученых поможет в борьбе с туберкулезом
psu.ru / Пермский государственный университет
В университете пояснили, что большинство традиционных антибиотиков блокируют возбудитель болезни только в активно растущих клетках бактерий и не затрагивают спящие клетки-персисторы. После окончания курса именно они приводят к повторению инфекции.   

«При воздействии иммунных факторов организма человека или антибиотиков бактерии туберкулеза способны переходить в состояние аналогичное спячке животных, в котором клетки возбудителя способны переживать воздействие препаратов, а после завершения курса лечения оживать, вызывая рецидив заболевания», — рассказал пресс-службе вуза доктор медицинских наук Александр Ткаченко.

Сейчас микробиологи изучают механизм действия нового антибиотика. Исследование ведется в сотрудничестве c лабораторией адаптацией микроорганизмов Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и лабораторией по органическому синтезу ПГНИУ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамские биотехнологи выступили с предложением о создании йогурта на основе кокосового молока. Он будет лучше усваиваться и позволит обеспечить потребителей полезными для желудочно-кишечного тракта бактериями.

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