Стропальщик получил травму позвоночника на крупнейшем предприятии Пермского края

Пермь, 20 января. На одном из крупнейших предприятий Прикамья АО «ОДК-Пермские моторы» произошло ЧП. Тяжелую травму получил рабочий.

В Государственной инспекции труда в Пермском крае ФАН рассказали, что мужчина чистил снег с крыш контейнеров. Он использовал приставную лестницу, которая не устояла на скользкой поверхности и упала. Стропальщик сорвался с высоты и получил серьезную травму позвоночника. Мужчина был госпитализирован.

Инспекция уже завершила расследование несчастного случая. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. За нарушение требований охраны труда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что директор очерского муниципального предприятия признан виновным в растрате. Суд приговорил его к условному сроку лишения свободы.