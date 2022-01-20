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Стропальщик получил травму позвоночника на крупнейшем предприятии Пермского края

Происшествия
Стропальщик получил травму позвоночника на крупнейшем предприятии Пермского края
permtpp.ru  /  Пермская торгово-промышленная палата

Пермь, 20 января. На одном из крупнейших предприятий Прикамья АО «ОДК-Пермские моторы» произошло ЧП. Тяжелую травму получил рабочий.

В Государственной инспекции труда в Пермском крае ФАН рассказали, что мужчина чистил снег с крыш контейнеров. Он использовал приставную лестницу, которая не устояла на скользкой поверхности и упала. Стропальщик сорвался с высоты и получил серьезную травму позвоночника. Мужчина был госпитализирован.

Инспекция уже завершила расследование несчастного случая. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. За нарушение требований охраны труда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что директор очерского муниципального предприятия признан виновным в растрате. Суд приговорил его к условному сроку лишения свободы.

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