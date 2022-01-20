Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 13:02
13:01
Армия
Захарова: Великобритания направила не менее шести самолетов с оружием на Украину
13:01
Происшествия
Информация о минировании школ в Челябинске оказалась ложной
13:00
Общество
Трагичный январь: жители Казахстана продолжают бояться за свое будущее
13:00
Весь мир
«Фронт освобождения Масины»: как террористы использовали фулани в Мали
13:00
Общество
Это реальная угроза: депутат Вассерман призвал срочно уничтожить летящий к Земле астероид
12:59
Политика
Отправляя Киеву ПТРК, Лондон подталкивает ВСУ к началу наступления в Донбассе
12:59
Общество
Разработка пермских ученых поможет в борьбе с туберкулезом
12:58
Общество
Экс-начальник ИФНС в Муроме пошел под суд за взяточничество
12:57
Общество
Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года
12:56
Общество
Две ТЭЦ в Крыму приостановили генерацию электричества
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дефицит донорской крови всех групп возник в Пермском крае

  /   Обновлено: 20 января 2022 12:20
Общество
Дефицит донорской крови всех групп возник в Пермском крае
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Пермь, 20 января. В Прикамье просят откликнуться доноров с любой группой крови и резус-фактором. Пермская краевая станция переливания крови сообщает о серьезном дефиците. 

Особенно острая нехватка первой группы крови любого резус-фактора и третьей с отрицательным резус-фактором.

Доноров крови приглашают на Лебедева, 54 с понедельника по четверг с 8:00 до 13:30, в пятницу – с 8:00 до 13:00. Можно обратиться и без записи.

В Кунгуре сдать кровь можно по адресу улица Красногвардейцев, 45г с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30, в пятницу – с 8.00 до 13.00.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в прокуратуру Прикамья обратились родители детей-инвалидов. Они рассказали, что региональное министерство здравоохранения отказало в обеспечении их детей жизненно важными лекарствами. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дефицит донорской крови всех групп возник в Пермском крае
пермский край врачи кровь пациенты доноры
Комментировать