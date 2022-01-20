Дефицит донорской крови всех групп возник в Пермском крае

Пермь, 20 января. В Прикамье просят откликнуться доноров с любой группой крови и резус-фактором. Пермская краевая станция переливания крови сообщает о серьезном дефиците.

Особенно острая нехватка первой группы крови любого резус-фактора и третьей с отрицательным резус-фактором.

Доноров крови приглашают на Лебедева, 54 с понедельника по четверг с 8:00 до 13:30, в пятницу – с 8:00 до 13:00. Можно обратиться и без записи.

В Кунгуре сдать кровь можно по адресу улица Красногвардейцев, 45г с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30, в пятницу – с 8.00 до 13.00.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в прокуратуру Прикамья обратились родители детей-инвалидов. Они рассказали, что региональное министерство здравоохранения отказало в обеспечении их детей жизненно важными лекарствами.