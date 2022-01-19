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Директор прикамского предприятия осужден за завышение премий себе и сотрудникам

  /   Обновлено: 19 января 2022 17:10
Происшествия
Директор прикамского предприятия осужден за завышение премий себе и сотрудникам
pixabay.com  / 

Пермь, 19 января. Директор очерского муниципального предприятия признан виновным в растрате. Суд приговорил его к условному сроку лишения свободы.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД по Пермскому краю, руководитель присвоил денежные средства на общую сумму более 1,6 млн рублей.

«В частности, он распорядился снять с учета и продать автомобиль, стоимость которого была занижена. Собственником машины стал сотрудник предприятия, но фактически ей пользовался сам директор», — рассказали в полиции.

Также директор необоснованно выплатил вознаграждение себе и завышенные премии своим сотрудникам на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что обвиняемый в убийстве туристки из Прикамья Алексей Еремеев обжаловал приговор за попытку насилия над подростком.

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суд пермский край деньги приговор премии
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