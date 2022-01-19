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Полицейские накрыли нарколабораторию и изъяли 33 кг мефедрона в Перми

Происшествия
Полицейские накрыли нарколабораторию и изъяли 33 кг мефедрона в Перми
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермь, 19 января. Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Перми ликвидировали нарколабораторию. Молодые люди прятали ее за выдвижным стеллажом в гараже.

В краевом МВД ФАН сообщили, что оба фигуранта уже задержаны. Предварительно установлено, что несколько недель назад пермяки заказали в интернете реактивы, оборудование и спецпосуду. После этого и было организовано производство.

В ходе обыска изъято свыше 33 кг уже готового к сбыту наркотика.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент РФ подписал указ о назначении на должность первого замруководителя следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю. Им назначен генерал-майор юстиции Валерий Александрович Сафонов. 

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пермь полиция наркотики лаборатория гараж
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