Пермские ученые создали йогурт для людей с непереносимостью лактозы

Пермь, 19 января. Прикамские биотехнологи выступили с предложением о создании йогурта на основе кокосового молока. Он будет лучше усваиваться и позволит обеспечить потребителей полезными для желудочно-кишечного тракта бактериями.

В пермском политехническом университете (ПНИПУ) рассказали ФАН, что сегодня все больше людей сталкиваются с непереносимостью лактозы и вынуждены отказываться от кисломолочных продуктов. А они, в свою очередь, содержат необходимые для организма человека вещества в легкоусвояемой форме, в частности, способствуют восстановлению микрофлоры ЖКТ после антибиотиков.

«Те, кто сталкивается с лактозной недостаточностью, не могут употреблять в пищу продукты на основе коровьего молока. Поэтому мы предложили создать растительный йогурт, который будет содержать в составе полезные для ЖКТ бактерии и усваиваться лучше у людей с непереносимостью лактозы», — рассказала пресс-службе вуза кандидат химических наук Анна Портнова.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Биотехнологи провели серию экспериментов. В качестве закваски они использовали препарат, который включает восемь активных и клинически изученных штаммов пробиотиков. В результате им удалось получить продукт с нужными свойствами», — пояснили ФАН в ПНИПУ.

Основным компонентом, от которого зависит процесс сквашивания и качество йогурта, является молоко. Биотехнологи пермского политеха предложили использовать для создания продукта растительное молоко.

Исследования показали возможность получения растительного йогурта с содержанием пробиотиков. Его можно применять в качестве альтернативы кисломолочным продуктам из животного молока.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье устроившийся в школу в малом городе или селе педагог сможет получить единовременную выплату 1 млн руб. При этом он должен пройти конкурсный отбор.