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Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю

Общество
Президент подписал указ о назначении нового замруководителя СУ СКР по Пермскому краю
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 19 января. Президент РФ подписал указ о назначении на должность первого замруководителя следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю. Им назначен генерал-майор юстиции Валерий Александрович Сафонов. 

Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области.

За высокий профессионализм Сафонов награжден именным оружием. В декабре 2008 года ему вручен нагрудный знак «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации». Награжден медалями «За отличие» и «За безупречную службу» I,II, III степени.

В среду, 19 января, Валерий Сафонов приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд вынес приговор экс-министру территориальной безопасности Прикамья Андрею Ковтуну по делу о мошенничестве.

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