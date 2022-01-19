Полетная программа из Перми в Узбекистан расширяется

Пермь, 19 января. С 5 марта из столицы Прикамья можно будет улететь в еще один город Узбекистана. В расписании Международного аэропорта Пермь появились прямые рейсы в Самарканд.

Рассчитана полетная программа авиаперевозчика «Nordwind» пока только на три недели — с 5 по 26 марта 2022 года. Время в пути составит 3 часа.

30 января состоится первый вылет «Uzbekistan Airways» из Перми в Наманган. Авиакомпания также планирует выполнять рейсы в Москву, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что авиасообщение между Москвой и Нур-Султаном было возобновлено. Перевозчик SCAT продолжит осуществлять рейсы между Россией и Казахстаном.