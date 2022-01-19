Обвиняемый в убийстве туристки из Перми обжалует приговор за насилие над ребенком

Пермь, 19 января. Обвиняемый в убийстве туристки из Прикамья Алексей Еремеев обжаловал приговор за попытку насилия над подростком. Во время нападения на Анастасию Пыхтееву мужчина был в розыске после того, как сбежал из-под домашнего ареста.

Его приговорили за попытку изнасилования ребенка к 9 годам строгого режима. Как сообщает издание E1.ru, дело должны рассмотреть в Свердловской областной суде в феврале.

В данный момент Еремеев вместе с сообщницей Ольгой Васевой находятся в СИЗО по обвинению в убийстве в мае 2021 года туристки. Оба ранее просили изменить им меру пресечения, но суд отказал.

Анастасия Пыхтеева поехала на сплав в Свердловскую область весной 2021 года. В какой-то момент она перестала выходить на связь, и родные забили тревогу.

3 июня сотрудникам полиции удалось задержать предполагаемых убийц. У них нашли телефон и банковскую карту пермячки. Дело пока не дошло до суда.