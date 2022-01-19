Приехавшие работать в села Прикамья учителя получат по 1 млн рублей

Пермь, 19 января. В Прикамье устроившийся в школу в малом городе или селе педагог сможет получить единовременную выплату 1 млн руб. При этом он должен пройти конкурсный отбор.

В Пермском крае третий год подряд реализуется федеральная программа «Земский учитель». Всего в образовательные организации в 2022 году по проекту планируется привлечь 30 преподавателей.

«Нужно не только привлечь специалистов, но и удержать их на работе. Мы последовательно вместе с главами муниципалитетов стремимся к повышению качества жизни на селе, в частности, приводим в порядок дороги, развиваем здравоохранение, создаем социальную инфраструктуру», — пояснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Участвовать в конкурсе могут учителя до 55 лет и студенты последнего курса техникумов, колледжей и вузов. Трудовой контракт с победителями отбора заключается на 5 лет.

В 2021 году благодаря этой программе в сельских школах Прикамья появились учителя по химии, биологии, географии, английскому языку. В 13 муниципалитетов Пермского края приехали 32 педагога, из них восемь — из других российских регионов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермская краевая общественная организация «Счастье жить», которая долгое время занималась защитой детей-инвалидов и их семей, закрывает почти все проекты. Фонд не смог получить ни губернаторский, ни президентский гранты.