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Приехавшие работать в села Прикамья учителя получат по 1 млн рублей

Общество
Приехавшие работать в села Прикамья учителя получат по 1 млн рублей
пресс-служба правительства Архангельской области  / 

Пермь, 19 января. В Прикамье устроившийся в школу в малом городе или селе педагог сможет получить единовременную выплату 1 млн руб. При этом он должен пройти конкурсный отбор. 

В Пермском крае третий год подряд реализуется федеральная программа «Земский учитель». Всего в образовательные организации в 2022 году по проекту планируется привлечь 30 преподавателей.

«Нужно не только привлечь специалистов, но и удержать их на работе. Мы последовательно вместе с главами муниципалитетов стремимся к повышению качества жизни на селе, в частности, приводим в порядок дороги, развиваем здравоохранение, создаем социальную инфраструктуру», — пояснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Участвовать в конкурсе могут учителя до 55 лет и студенты последнего курса техникумов, колледжей и вузов. Трудовой контракт с победителями отбора заключается на 5 лет. 

В 2021 году благодаря этой программе в сельских школах Прикамья появились учителя по химии, биологии, географии, английскому языку. В 13 муниципалитетов Пермского края приехали 32 педагога, из них восемь — из других российских регионов. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермская краевая общественная организация «Счастье жить», которая долгое время занималась защитой детей-инвалидов и их семей, закрывает почти все проекты. Фонд не смог получить ни губернаторский, ни президентский гранты.

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учителя пермский край школы выплаты села
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