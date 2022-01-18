После вмешательства прокуратуры Прикамья детей-инвалидов обеспечили лекарствами

Пермь, 18 января. В прокуратуру Прикамья обратились родители детей-инвалидов. Они рассказали, что региональное министерство здравоохранения отказало в обеспечении их детей жизненно важными лекарствами.

В прокуратуре Пермского края ФАН пояснили, что в первом случае ведомство сослалось на то, что дорогостоящий препарат не входил в Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам «при предоставлении набора социальных услуг, утвержденного распоряжением правительства РФ».

Во втором случае отказ был мотивирован тем, что лекарство не было зарегистрировано на территории Российской Федерации и «не входило в перечень жизненно важных лекарственных препаратов».

«Прокурором в суд было направлено два исковых заявления о возложении на минздрав Прикамья обязанности обеспечить несовершеннолетних указанными препаратами», — уточнили в региональной прокуратуре.

Ленинский районный суд Перми исковые требования удовлетворил в полном объеме. В настоящее время дети обеспечены необходимыми лекарствами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что транспортная прокуратура потребовала очистить реки Прикамья от затонувших судов. По данным ведомства, в Каме, Вишере, Косьве, Сылве, Чусовой находится порядка 30 таких судов и их частей