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КамАЗ протаранил несколько машин в Перми, появилось видео

Происшествия
КамАЗ протаранил несколько машин в Перми, появилось видео
vk.com  /  «ЧП ДТП Пермь»

Пермь, 18 января. В сети появилось видео аварии КамАЗа с четырьмя машинами в столице Прикамья. ДТП произошло на ул. Якутской.

На записи видно, что обстановка на дороге абсолютно спокойная. Водители дожидаются своего сигнала светофора. В этот момент сзади медленно подъезжает КамАЗ, в какой-то момент его начинает заносить. 

В итоге большегруз таранит четыре машины и останавливается под знаком «Фотовидеофиксация». 

Известно, что в результате аварии пострадали исключительно автомобили. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 15 января на трассе Пермь – Краснокамск «Подъезд к городу Пермь от автодороги М7-Волга» перевернулся МАЗ. Из-за ДТП движение по автодороге в сторону краевой столицы полностью перекрыто.

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