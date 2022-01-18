КамАЗ протаранил несколько машин в Перми, появилось видео

Пермь, 18 января. В сети появилось видео аварии КамАЗа с четырьмя машинами в столице Прикамья. ДТП произошло на ул. Якутской.

На записи видно, что обстановка на дороге абсолютно спокойная. Водители дожидаются своего сигнала светофора. В этот момент сзади медленно подъезжает КамАЗ, в какой-то момент его начинает заносить.

В итоге большегруз таранит четыре машины и останавливается под знаком «Фотовидеофиксация».

Известно, что в результате аварии пострадали исключительно автомобили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 15 января на трассе Пермь – Краснокамск «Подъезд к городу Пермь от автодороги М7-Волга» перевернулся МАЗ. Из-за ДТП движение по автодороге в сторону краевой столицы полностью перекрыто.