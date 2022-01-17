Пермяк приревновал жену и забил ее до смерти

Пермь, 17 января. Жителя Краснокамска Прикамья осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. 34-летний мужчина до смерти забил собственную жену.

Как пояснили ФАН в региональном Следственном комитете, днем 31 марта 2021 у осужденного произошел конфликт с 29-летней супругой. Во время ссоры он начал избивать ее, нанес ей множественные удары по голове и телу.

«От полученных телесных повреждений потерпевшая в тот же день скончалась в больнице. Следствием установлено, что конфликт между супругами произошел на почве ревности», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суд оправил мужчину на 7 лет в исправительную колонию строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что учитель физкультуры закрыл мальчика в кладовке в одной из школ столицы Прикамья. Ученик четвертого класса просидел там целый урок — 40 минут.