Прокуратура потребовала очистить реки Пермского края от затонувших кораблей

Пермь, 17 января. Транспортная прокуратура потребовала очистить реки Прикамья от затонувших судов. По данным ведомства, в Каме, Вишере, Косьве, Сылве, Чусовой находится порядка 30 таких судов и их частей.

Владельцы кораблей не установлены или ликвидированы, как юридические общества. При этом нахождение объектов в воде негативно влияет на ее экологическое состояние и безопасность движения.

Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявление о возложении на ФБУ «Администрация «Камводпуть» обязанности принять меры по очистке рек от затонувшего имущества.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая, который произошел на теплоходе «Сызрань» у причала «Пермского мукомольного завода».