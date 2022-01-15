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Перевернувшаяся фура перегородила трассу Пермь – Краснокамск

Происшествия
Перевернувшаяся фура перегородила трассу Пермь – Краснокамск
instagram.com  /  @chp_59

Пермь, 15 января. На трассе Пермь – Краснокамск «Подъезд к городу Пермь от автодороги М7-Волга» перевернулся МАЗ. Из-за ДТП движение по автодороге в сторону краевой столицы полностью перекрыто.

Подробностей пока мало. Возможно, водитель не справился с управлением. В Прикамье сегодня довольно снежно.

Перевернувшаяся фура перегородила трассу Пермь – Краснокамск
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«Через Закамск ехали час. Всем терпения», — пишет Захар А.

«Нужно ехать через Сивашскую или Старокрымскую. Ласьвинская и Магистральная стоят», — объясняет Ксения К.

«Вчера по этой трассе ехала, ужас, позорище, в один ряд все еле-еле ехали, прямо на дороге сугробы», — написала alenaprofi1979.

Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути следования. Объехать аварийный участок пока можно по улицам Ласьвинская и Липатова. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая на теплоходе «Сызрань» у причала «Пермского мукомольного завода».

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Все новости / Происшествия / Перевернувшаяся фура перегородила трассу Пермь – Краснокамск
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