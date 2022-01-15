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Учитель физкультуры удерживал сына владельца пермского парка им. Горького в кладовке

Происшествия
Учитель физкультуры удерживал сына владельца пермского парка им. Горького в кладовке
freepik.com  /  Designed by Freepik

Пермь, 15 января. Учитель физкультуры закрыл мальчика в кладовке в одной из школ столицы Прикамья. Ученик четвертого класса просидел там целый урок — 40 минут.

Об инциденте с сыном в своем Instagram рассказала Диана Габдуллина, супруга известного бизнесмена, владельца парка им. Горького Рашида Габдуллина.

Женщина написала, что все произошло накануне новогодних и рождественских праздников. Самого педагога она называет — мужчина с педагогическим образованием.

«Более 40 минут на его многочисленные просьбы, удары в запертую дверь, он демонстративно при всем классе не реагировал и дверь не открыл …, я уже не говорю о том в какой форме и с какой силой он затолкал туда моего ребенка. Позже мы выяснили, что стояние в углу в качестве наказания для детей по 30–40 минут у этого физкультурного гения педагогики вполне себе норма, а уже упомянутое выше подсобное помещение регулярно используется как инструмент «исправления» зашаливших учеников», — пишет Диана.

Родители не раскрывает имени педагога и номер учебного заведения. Но известно, что они уже написали заявление на имя директора школы. Но им объяснили, что сначала нужно дождаться объяснительной от учителя.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермская краевая общественная организация «Счастье жить», которая долгое время занималась защитой детей-инвалидов и их семей, закрывает почти все проекты.

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Все новости / Происшествия / Учитель физкультуры удерживал сына владельца пермского парка им. Горького в кладовке
дети пермь родители школа жестокое обращение
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