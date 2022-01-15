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Пермская организация по защите детей-инвалидов закрывает почти все проекты

Общество
Пермская организация по защите детей-инвалидов закрывает почти все проекты
vk.com  /  ОО «Счастье жить»

Пермь, 15 января. Пермская краевая общественная организация «Счастье жить», которая долгое время занималась защитой детей-инвалидов и их семей, закрывает почти все проекты. Фонд не смог получить ни губернаторский, ни президентский гранты.

По словам главы «Счастье жить» Анастасии Гилевой, последние шесть месяцев «мы выживали, но с февраля вся команда без зарплаты даже мизерной».

«Даже, если мы всем миром и чудом отремонтируем «Дом Счастье Жить», нет поддержки на его оснащение и запуск сервисов», — написала девушка в соцсетях.

Свою работу продолжит проект «Право жить» — информационная правовая и психологическая помощь, поддержка семей с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ.

В интервью Properm.ru Анастасия рассказала, что это самый значимый проект, в котором работают юристы и кризисные психологи, помогают быстрее принять инвалидность ребенка.

В рамках проекта работает телефон общероссийской горячей линии 8–800–250–33–41, и закрыть его, значит закрыть организацию.

В 2020 году краевые власти отдали «Счастье жить» новое здание на Шоссе Космонатов — 10 лет в безвозмездное пользование. На его ремонт нужно 15 млн рублей, потрачено уже 9 млн рублей. Анастасия Гилева пока не решила, что с ним делать.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что около 2500 медицинских работников не хватает Прикамью на данный момент. Об этом сообщил глава региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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