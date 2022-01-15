В пермском БК «Парма» произошла вспышка коронавируса, заболели уже 10 баскетболистов

Пермь, 15 января. В БК «Парма-Париматч» произошла вспышка коронавируса. Два ближайших матча в рамках Единой лиги ВТБ с «Автодором» и «Астаной» перенесены.

Игры должны были пройти 16 и 23 января. Новые даты будут известны позже.

«Ситуация с распространением COVID-19 развивается стремительно. В течение недели перед матчем с БК «Лейден» часть наших игроков почувствовала недомогание. А 13 января, прямо перед игрой пришел первый положительный тест на коронавирус. Уже по ходу матча с голландцами самочувствие некоторых игроков ухудшилось, и мы заканчивали встречу фактически вшестером», — рассказал президент БК «Парма-Париматч» Сергей Богуславский.

Как стало известно ФАН, на сегодняшний день три игрока переносят заболевание достаточно тяжело. Самочувствие еще четверых ухудшается. 14 января еще у трех игроков выявлен коронавирус.

parmabasket.ru / БК «Парма-Париматч»

«Считаю, что в сложившихся обстоятельствах открытое письмо БК «Автодор» в крайней степени некорректно. Наш главный приоритет — это здоровье игроков. Хочу пожелать коллегам из Саратова не попадать в ситуацию, в которую попали мы, и крепкого здоровья», — сказал Богуславский.

В свою очередь, БК «Автодор» выступил против переноса матча с «Пармой». Клуб направил в Лигу письмо от лица президента Владимира Родионова с просьбой засчитать пермскому клубу техническое поражение.

В регулярном чемпионате БК «Парма-Париматч» располагается на пятом месте. БК «Автодор» — третий.

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