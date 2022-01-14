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Путин одобрил проведение в 2023 году в Перми форума «Россия — спортивная держава»

  /   Обновлено: 14 января 2022 19:09
Общество
Путин одобрил проведение в 2023 году в Перми форума «Россия — спортивная держава»
vk.com  /  Международный форум "Россия-спортивная держава"

Пермь, 14 января. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным одобрил проведение в 2023 году в Перми Международного форума «Россия — спортивная держава».

Глава Прикамья сказал, что хотелось бы провести это крупное мероприятие именно в Перми, поскольку это уместно с учетом празднования в 2023 году 300-летнего юбилея краевой столицы.

«Да, согласен», — ответил президент.

Махонин также рассказал, что регион подал заявку и будет претендовать на проведение Чемпионата Европы по баскетболу.

«Хотел бы тоже заручиться поддержкой», — сообщил губернатор Пермского края.

Он заверил главу государства, что все необходимые условия для успешного проведения форума и чемпионата в столице Прикамья есть и обязательно будут созданы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин сообщил президенту о нехватке в Прикамье около 2500 медицинских работников.

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Все новости / Общество / Путин одобрил проведение в 2023 году в Перми форума «Россия — спортивная держава»
путин пермский край форум чемпионат европы махонин
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