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Махонин на встрече с Путиным заявил о тяжелой ситуации с врачами в Прикамье

Общество
Махонин на встрече с Путиным заявил о тяжелой ситуации с врачами в Прикамье
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 14 января. Около 2500 медицинских работников не хватает Прикамью на данный момент. Об этом сообщил глава региона на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пермский край рассчитывает решить проблему к 2024 году. В эфире телеканала «Россия 24» губернатор сказал, что Прикамье обеспечено медперсоналом хуже средних показателей по России.

В регионе запущены несколько программ, в частности, проект «Кадры для медицины». По нему медикам предполагаются выплаты до 2 млн рублей для компенсации затрат на жилье при переезде в муниципалитеты, где наблюдается самый большой кадровый дефицит.

С начала 2022 года медработникам выплачивают и по 10 тыс. рублей в качестве компенсации на аренду жилья.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин подписал указ о проведении в регионе ежегодных субботников. Они будут проходить в последнюю субботу апреля и первую субботу октября.

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путин пермский край врачи медики махонин
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