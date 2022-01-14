Богомолов снова поставит спектакль в пермском театре

Пермь, 14 января. Худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов вновь станет режиссером премьерного спектакля в Перми. Правда, на этот раз он «реализуется» на сцене «Театра-Театра», а не Пермского театра оперы и балета.

Премьера запланирована на 2023 год, сообщили в пресс-службе учреждения. Уже существуют предварительные договоренности с режиссером. Что касается названия или суммы гонорара, об этом никакой информации пока нет.

Богомолов уже ставил спектакли в Перми. Весной 2021 года режиссер привозил в столицу Прикамья скандальную оперу «Кармен».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев посетил прикамский горнолыжный курорт «Губаха» и поделился впечатлениями с подписчиками.