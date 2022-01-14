Губернатор Пермского края ввел в регионе официальные субботники

Пермь, 14 января. Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о проведении в регионе ежегодных субботников. Они будут проходить в последнюю субботу апреля и первую субботу октября.



В мероприятиях в обязательном порядке будут принимать участие сотрудники различных органов власти. Это касается и депутатов, и чиновников разного уровня.

Минтранс привлечет транспортные компании. Министерство образования — школьников и студентов. Координировать все поручено министерству ЖКХ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что безопасную для климата технологию переработки отходов создала группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета.