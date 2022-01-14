После гибели грузчика под зерном на судне «Сызрань» возбуждено уголовное дело

Пермь, 14 января. Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая, который произошел 16 октября 2021 года на теплоходе «Сызрань» у причала «Пермского мукомольного завода».

Сейчас следователи оценивают действия лиц, «контролировавших безопасность проводимых работ».

Тогда грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода и осуществлял перегрузку зерна пшеницы на территорию завода.

«Контроль за выполнением работ со стороны членов экипажа судна, а также работников завода не осуществлялся. Мужчина перегружал сыпучий груз один, в отсутствие трапов, не имел закрепленных на себе средств индивидуальной защиты», — пояснили ФАН в СК.

Днем грузчик был обнаружен под зерном в трюме мертвым.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спустя 12 дней после исчезновения в столице Прикамья обнаружили мертвым 27-летнего мужчину. Он пропал в новогоднюю ночь.