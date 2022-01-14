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После гибели грузчика под зерном на судне «Сызрань» возбуждено уголовное дело

Происшествия
После гибели грузчика под зерном на судне «Сызрань» возбуждено уголовное дело
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко / Юрий Котенок

Пермь, 14 января. Центральный межрегиональный СУ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая, который произошел 16 октября 2021 года на теплоходе «Сызрань» у причала «Пермского мукомольного завода».

Сейчас следователи оценивают действия лиц, «контролировавших безопасность проводимых работ».

Тогда грузчик спустился в трюм сухогрузного теплохода и осуществлял перегрузку зерна пшеницы на территорию завода.

«Контроль за выполнением работ со стороны членов экипажа судна, а также работников завода не осуществлялся.  Мужчина перегружал сыпучий груз один, в отсутствие трапов, не имел закрепленных на себе средств индивидуальной защиты», — пояснили ФАН в СК.

Днем грузчик был обнаружен под зерном в трюме мертвым.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спустя 12 дней после исчезновения в столице Прикамья обнаружили мертвым 27-летнего мужчину. Он пропал в новогоднюю ночь.

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пермь уголовное дело зерно несчастный случай грузчик
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