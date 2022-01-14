Приговор бывшему министру Пермского края Ковтуну вынесут 17 января 

Пермь, 14 января. Экс-министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун и бывший руководитель охотничьего хозяйства Вячеслав Верещагин услышат приговор в понедельник, 17 января.

Ковтуна обвиняют в мошенничестве, связанным с фиктивным трудоустройством. Прокурор запросил для бывшего министра наказание в виде четырех лет лишения свободы. Верещагину — 4,5 года.

Кроме этого, гособвинение ходатайствовало о лишении Ковтуна звания генерал-майор.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сын экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина намерен взыскать с должника почти 27 млн рублей.