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Рекорд за всю пандемию: в Прикамье готовы к развертыванию 7500 «ковидных» коек

Общество
Рекорд за всю пандемию: в Прикамье готовы к развертыванию 7500 «ковидных» коек
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пермь, 14 января. В Прикамье разрабатывается план по развертыванию дополнительных 7500 коек для пациентов с коронавирусом. Это рекордное для региона число за все время пандемии.

«В настоящее время министерством здравоохранения Пермского края ведется работа по подготовке системы к возможным изменениям в эпидемической ситуации, которые могут быть вызваны распространением штамма «Омикрон», — сказано в сообщении минздрава.

На сегодня в Прикамье развернуто 2343 койки. Однако уже сейчас ведомством рассматривается возможность, когда при росте заболеваемости предполагается постепенное увеличение фонда до 7500 коек.

Как пояснили ФАН в министерстве, формирование такого резерва неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи в регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 6 января в Пермском крае зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон».

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пермский край пациенты коронавирус коечный фонд омикрон
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