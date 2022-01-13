Детей пришлось эвакуировать: семиклассник из Чайковского распылил баллончик в школе

Пермь, 13 января. Учеников недавно открывшейся школы в городе Чайковский в Прикамье пришлось экстренно эвакуировать. Один из учеников распылил в здании учреждения «НьюТон» перцовый баллончик.

Пермский край в последние несколько лет «прославился» в связи с подобными случаями. Это касается и нападения в Березниках, и трагедии в ПГНИУ. А недавно в течение недели пришлось эвакуировать сразу несколько учебных заведений в Перми.

vk.com / Группа «Подслушано Чайковский»

«Практически по всей школе пахло этим баллончиком. В школе есть учителя и ученики астматики. Я лично начала задыхаться. Проветривать надо очень долго», — написала в соцсетях Анна А.

«Троих детей увезли с тяжелой одышкой… сейчас много аллергиков», — уточняет Лидия А.

В данной ситуации семиклассник распылил баллончик. Были вызваны оперативные службы. В министерстве территориальной безопасности пояснили, что серьезных пострадавших нет.

Школа «НьюТон» в Чайковском была открыта в начале этого учебного года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спустя 12 дней после исчезновения в столице Прикамья обнаружили мертвым 27-летнего мужчину. Он пропал в новогоднюю ночь.