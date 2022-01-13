Детей пришлось эвакуировать: семиклассник из Чайковского распылил баллончик в школе

Пермь, 13 января. Учеников недавно открывшейся школы в городе Чайковский в Прикамье пришлось экстренно эвакуировать. Один из учеников распылил в здании учреждения «НьюТон» перцовый баллончик.
Пермский край в последние несколько лет «прославился» в связи с подобными случаями. Это касается и нападения в Березниках, и трагедии в ПГНИУ. А недавно в течение недели пришлось эвакуировать сразу несколько учебных заведений в Перми.
«Практически по всей школе пахло этим баллончиком. В школе есть учителя и ученики астматики. Я лично начала задыхаться. Проветривать надо очень долго», — написала в соцсетях Анна А.
«Троих детей увезли с тяжелой одышкой… сейчас много аллергиков», — уточняет Лидия А.
Школа «НьюТон» в Чайковском была открыта в начале этого учебного года.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что спустя 12 дней после исчезновения в столице Прикамья обнаружили мертвым 27-летнего мужчину. Он пропал в новогоднюю ночь.