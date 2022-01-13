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Пропавшего в Новый год пермяка нашли мертвым в дорогом недострое

Происшествия
Пропавшего в Новый год пермяка нашли мертвым в дорогом недострое
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 13 января. Спустя 12 дней после исчезновения в столице Прикамья обнаружили мертвым 27-летнего мужчину. Он пропал в новогоднюю ночь.

Точную причину смерти эксперты смогут назвать позже. Сейчас в данном деле разбираются следователи. Но известно, что тело поднимали со дна шахты недостроенного и крайне дорогого МФЦ «Эспланада».

По предварительной информации, его обнаружили в вентиляционном канале. Видимо, мужчина зашел внутрь технического помещения, оступился и упал с высоты примерно 8-10 метров.

Заказчиком строительства комплекса МФЦ «Эспланада» выступает ГК «Проспект» (Екатеринбург). Партнер проекта — сетевой девелопер Mallino Development Group. Генподрядчиками стали АО «Нью-Граунд» и «ЛимакМаращСтрой». 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экспертиза показала, что устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров был вменяем в момент совершения преступления. Его мотивы все еще устанавливаются.

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пермь следователи эксперты погиб пропал человек
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