Сын экс-главы Пермского края Басаргина намерен взыскать с должника почти 27 млн рублей

Пермь, 13 января. Пермский арбитраж 2 февраля рассмотрит вопрос об условиях реализации имущества Олега Столина. Он был признан банкротом и является единственным учредителем компании «Пермский фармацевтический портал».

По данным РБК, с требованиями о взыскании со Столина 26,9 млн рублей выступил екатеринбургский бизнесмен Сергей Басаргин — сын бывшего губернатора Прикамья Виктора Басаргина. Ныне экс-глава региона является руководителем Ространснадзора.

«Пермский фармацевтический портал» занимался оптовой торговлей фармпродукцией. 10 июля 2019 года компанию признали банкротом. Сам Столин признан банкротом в 2020-м.

Должник утверждал, что все предоставленные займы, в том числе от Сергея Басаргина, он израсходовал на пополнение оборотных средств своей компании, расчеты с контрагентами и бухгалтерские услуги.

На 2 февраля назначено слушание ходатайства об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура Прикамья предъявила обвинение по уголовному делу руководителю проектного офиса строительной организации. Его обвиняют в мошенничестве на 353 млн рублей при строительстве пермского зоопарка.