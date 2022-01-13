Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:44
12:40
Происшествия
Двух бывших заместителей главы КНБ задержали по делу о госизмене в Казахстане
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сын экс-главы Пермского края Басаргина намерен взыскать с должника почти 27 млн рублей

  /   Обновлено: 13 января 2022 11:30
Общество
Сын экс-главы Пермского края Басаргина намерен взыскать с должника почти 27 млн рублей
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Пермь, 13 января. Пермский арбитраж 2 февраля рассмотрит вопрос об условиях реализации имущества Олега Столина. Он был признан банкротом и является единственным учредителем компании «Пермский фармацевтический портал».

По данным РБК, с требованиями о взыскании со Столина 26,9 млн рублей выступил екатеринбургский бизнесмен Сергей Басаргин — сын бывшего губернатора Прикамья Виктора Басаргина. Ныне экс-глава региона является руководителем Ространснадзора.

«Пермский фармацевтический портал» занимался оптовой торговлей фармпродукцией. 10 июля 2019 года компанию признали банкротом. Сам Столин признан банкротом в 2020-м.

Должник утверждал, что все предоставленные займы, в том числе от Сергея Басаргина, он израсходовал на пополнение оборотных средств своей компании, расчеты с контрагентами и бухгалтерские услуги.

На 2 февраля назначено слушание ходатайства об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура Прикамья предъявила обвинение по уголовному делу руководителю проектного офиса строительной организации. Его обвиняют в мошенничестве на 353 млн рублей при строительстве пермского зоопарка.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сын экс-главы Пермского края Басаргина намерен взыскать с должника почти 27 млн рублей
суд пермский край банкротство басаргин фармацевтика
Комментировать