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Кортнев поделился впечатлениями от посещения Губахи в Прикамье

Общество
Кортнев поделился впечатлениями от посещения Губахи в Прикамье
wikipedia.org  /  putnik / CC BY 3.0

Пермь, 13 января. Музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев посетил прикамский горнолыжный курорт «Губаха» и поделился впечатлениями с подписчиками.

«Зачет 100%!!! Красота, холод, горы, снега, отличная еда и питье», — написал Кортнев.

Он выложил несколько видеороликов. На них музыкант с семьей отдыхает на фоне заснеженного леса и горнолыжной трассы. 

«Вот она, та самая Парма, описанная Алексеем Ивановым. Там же ее зов и где-то там внутри ее сердце. Такого количества снега и очень ровных и очень широких трасс я вообще мало где видел», — сказал Алексей Кортнев. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев отмечает радостное событие в своей жизни — он стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь.

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пермь несчастный случай горнолыжный курорт губаха кортнев
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