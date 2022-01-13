Кортнев поделился впечатлениями от посещения Губахи в Прикамье

Пермь, 13 января. Музыкант и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев посетил прикамский горнолыжный курорт «Губаха» и поделился впечатлениями с подписчиками.

«Зачет 100%!!! Красота, холод, горы, снега, отличная еда и питье», — написал Кортнев.

Он выложил несколько видеороликов. На них музыкант с семьей отдыхает на фоне заснеженного леса и горнолыжной трассы.

«Вот она, та самая Парма, описанная Алексеем Ивановым. Там же ее зов и где-то там внутри ее сердце. Такого количества снега и очень ровных и очень широких трасс я вообще мало где видел», — сказал Алексей Кортнев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев отмечает радостное событие в своей жизни — он стал отцом в шестой раз. У него родилась дочь.