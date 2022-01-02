Жители Перми смогут посетить показательные кормления животных и птиц в зоопарке

Пермь, 2 января. Одним из мест, которые жители Перми смогут посетить в новогодние праздники, стал местный зоопарк. Там будут организованы показательные кормления животных и птиц.

Во время новогодних каникул семьи с детьми могут посетить пермский зоопарк. Несмотря на праздничные дни, организация продолжает свою работу.

Таким образом, горожане смогут посмотреть на птиц и животных. Кроме того, зоосад выделил часы, когда питомцев будут показательно кормить.

Трапезу белых медведей можно увидеть 5 января в 15:00. Прием пищи экзотических птиц, а также львов и тигров удастся посмотреть 8 января в 15:00, сообщается в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Администрация зоопарка напоминает, что посетителям необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. При себе следует иметь медицинскую маску, а для доступа в закрытые помещения необходим QR-код.

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