Аэропорт Перми Большое Савино будет закрыт до вечера 2 января из-за метели

Пермь, 2 января. Пермский аэропорт временно закрыли в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега.

Сообщается, что 2 января аэропорт Большое Савино в период с 13:00 до 16:00 будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Также на запасной аэродром Екатеринбург направлен самолет авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Пермь.

Кроме того, на вылет задержан рейс «Аэрофлота», который должен следовать по маршруту Пермь — Москва. Из-за непогоды планируется и задержка авиарейса сообщением Пермь — Тюмень авиакомпании «ЮТэйр».

Пять регулярных авиарейсов ранее задержали в аэропорту Оренбурга из-за усиления метели. Пассажиры не могут вылететь в московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково.