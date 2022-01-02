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Аэропорт Перми Большое Савино будет закрыт до вечера 2 января из-за метели

  /   Обновлено: 02 января 2022 12:48
Общество
Аэропорт Перми Большое Савино будет закрыт до вечера 2 января из-за метели
wikipedia.org  /  Oleg Abarnikov / CC BY-SA 4.0

Пермь, 2 января. Пермский аэропорт временно закрыли в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. 

Сообщается, что 2 января аэропорт Большое Савино в период с 13:00 до 16:00 будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Также на запасной аэродром Екатеринбург направлен самолет авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Пермь.

Кроме того, на вылет задержан рейс «Аэрофлота», который должен следовать по маршруту Пермь — Москва. Из-за непогоды планируется и задержка авиарейса сообщением Пермь — Тюмень авиакомпании «ЮТэйр».

Пять регулярных авиарейсов ранее задержали в аэропорту Оренбурга из-за усиления метели. Пассажиры не могут вылететь в московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково.

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