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Пермскую мэрию обязали выплатить перевозчику более 8 миллионов рублей

Общество
Пермскую мэрию обязали выплатить перевозчику более 8 миллионов рублей
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Пермь, 30 декабря. После проверки обращения представителя перевозчика в столице Прикамья, суд удовлетворил внесенное прокуратурой представление замглавы Перми Дмитрию Галиханову. Речь идет о несвоевременной выплате по государственному контракту.

В городской прокуратуре ФАН рассказали, что департаментом транспорта администрации Перми был нарушен порядок получения и расходования средств краевого бюджета. Так перед заявителем сформировалась задолженность.

«В частности, долг за выполненные обязательства по заключенному муниципальному контракту на перевозку пассажиров составил более 8 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

На данный момент перевозчику выплачена вся назначенная сумма в полном объеме.  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье перед судом предстанет экс-председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк». Его обвиняют в растрате почти 250 млн рублей. 

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суд пермь транспорт выплаты перевозчики госконтракт
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