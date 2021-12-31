Пермскую мэрию обязали выплатить перевозчику более 8 миллионов рублей

Пермь, 30 декабря. После проверки обращения представителя перевозчика в столице Прикамья, суд удовлетворил внесенное прокуратурой представление замглавы Перми Дмитрию Галиханову. Речь идет о несвоевременной выплате по государственному контракту.

В городской прокуратуре ФАН рассказали, что департаментом транспорта администрации Перми был нарушен порядок получения и расходования средств краевого бюджета. Так перед заявителем сформировалась задолженность.

«В частности, долг за выполненные обязательства по заключенному муниципальному контракту на перевозку пассажиров составил более 8 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

На данный момент перевозчику выплачена вся назначенная сумма в полном объеме.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье перед судом предстанет экс-председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк». Его обвиняют в растрате почти 250 млн рублей.