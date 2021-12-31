Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 11:18
11:17
Общество
Полуголый «Дед Мороз» устроил новогодний забег и попал на видео в Нижегородской области
11:14
Общество
Врач Брюэр напомнила о пользе брюссельской капусты при диабете
11:13
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала семейное фото с Никитой Пресняковым и его женой
11:12
Экономика
Компания «Яндекс» получила от от агентства Fitch рейтинг BBB
11:12
Армия
Лавров: Россия и Белоруссия развивают военное партнерство из-за агрессивности Запада
11:11
Общество
Скворцова заявила об отсутствии точных сроков окончания пандемии COVID-19
11:11
Общество
Скворцова заявила, что никто из привитых вакциной против COVID-19 от ФМБА не заболел
11:09
Происшествия
В Петербурге пропавшего школьника нашли мертвым в доме на проспекте Косыгина
11:09
Спорт
Пас Свечникова помог «Каролине» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ
11:08
Общество
Эфир: экстрасенс Миронова рассказывает, чего ждать России и миру в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Нас всех ждут великие дела»: пермский Терминатор записал видеопоздравление

Общество
«Нас всех ждут великие дела»: пермский Терминатор записал видеопоздравление
vk.com  /  Александр Осипович

Пермь, 30 декабря. Терминатор Джон Генри из Прикамья, который известен и за пределами России, поздравил всех с Новым годом. Его поддержал изобретатель Александр Осипович.

Для своего праздничного выступления кунгурский Терминатор пригласил кота. Сначала робот попытался позвать его на русском языке, а потом перешел на кошачий. Домашний питомец с удовольствием отвечал железному другу.

«Нас всех ждут великие дела»: пермский Терминатор записал видеопоздравление
vk.com / Александр Осипович
Пусть новогоднее чудо постучится в дом и подарит море позитива и добра. Окружайте себя хорошими людьми, пожелал россиянам робот.

«Цените каждое мгновение вашей жизни и наполняйте ее всем, что приносит удовольствие. И помните, космические корабли, самолеты, роботы — это все сделано вашими руками человеки. Верьте, не отступайте, создавайте и получайте удовольствие от проделанной работы. С наступающим Новым годом. Нас всех ждут великие дела», — сказал Терминатор в обращении.   

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Джон Генри из Кунгура — искусственный интеллект, который был противопоставлен SkyNet — суперкомпьютеру минобороны США.

 

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Нас всех ждут великие дела»: пермский Терминатор записал видеопоздравление
пермский край терминатор новый год робот поздравление коты
Комментировать