Пермь, 30 декабря. Терминатор Джон Генри из Прикамья, который известен и за пределами России, поздравил всех с Новым годом. Его поддержал изобретатель Александр Осипович.

Для своего праздничного выступления кунгурский Терминатор пригласил кота. Сначала робот попытался позвать его на русском языке, а потом перешел на кошачий. Домашний питомец с удовольствием отвечал железному другу.

vk.com / Александр Осипович

«Цените каждое мгновение вашей жизни и наполняйте ее всем, что приносит удовольствие. И помните, космические корабли, самолеты, роботы — это все сделано вашими руками человеки. Верьте, не отступайте, создавайте и получайте удовольствие от проделанной работы. С наступающим Новым годом. Нас всех ждут великие дела», — сказал Терминатор в обращении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало , что Джон Генри из Кунгура — искусственный интеллект, который был противопоставлен SkyNet — суперкомпьютеру минобороны США.

Пусть новогоднее чудо постучится в дом и подарит море позитива и добра. Окружайте себя хорошими людьми, пожелал россиянам робот.