«Начали понимать детей с ОВЗ»: дефектолог из Перми стала призером крупного конкурса

В Москве наградили победителей II Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной педагогики и специальной психологии. Одним из призеров стала учитель-дефектолог из Пермского района Светлана Щеколдина.

Девушка работает в Кондратовском детском саду «Акварельки». А в свое время закончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Сразу после вуза Светлана ушла в декрет. Затем утроилась работать в детсад в группу раннего возраста.

«Спустя два или три года мне предложили пройти переподготовку и стать учителем-дефектологом. Было свободное место, и почему-то заведующая решила, что именно у меня в этой должности должно хорошо получиться. Приняла я это предложение с большим энтузиазмом. Мне действительно стало очень интересно попробовать», — рассказывает Щеколдина.

Потом была магистратура, где Светлана написала выпускную работу, которая впоследствии стала основой для проекта, который она выставила на всероссийский конкурс, и в итоге заняла с ним второе место в номинации «Ранняя коррекционная помощь».

Члены жюри оценили способность конкурсантов представлять результаты собственных исследований профессиональному сообществу и умение вести научную дискуссию.

«На первом этапе нужно было отправить туда статью. Жюри отобрало несколько. Так я прошла в очный этап. Причем, необходимо отметить, что среди тех, кто оценивал работы, затем выступления конкурсантов, были люди, по учебникам которых мы учимся, и кого мы цитируем в своей деятельности. И, конечно, это добавляет ценности и конкурсу, и личной награде», — уточняет педагог.

По словам Щеколдиной, система коррекционной педагогики развивается. Меняются дети и их родители, на запросы которых нужно реагировать. И нынешние специалисты готовы к изменениям требований, как со стороны взрослых, так и со стороны детей.

пресс-служба социальной сети «Фотострана»

«Наша работа – научить детей самостоятельности. Я, например, начинала работать со слепыми, и основной задачей было показать, объяснить, как ориентироваться в окружающем мире. Действительно, кто-то с этим не справляется. Появляется чувство отторжения, такое бывает. Здесь необходимо огромное терпение. В моей личной практике, слава богу, таких примеров среди коллег не было и, надеюсь, не будет», — поясняет Света.

Весьма непросто в профессии — «не начать все делать за ребенка», говорит Щеколдина.

Сегодня Щеколдина — аспирант «Специальной педагогики и психологии» в родном университете. Девушка говорит, что уровень подготовки кадров в ее профессии в России, в целом, сейчас на весьма достойном уровне.

«Мы пришли к принятию детей с ОВЗ, инвалидов, особенно если говорить об инклюзивном образовании. У нас есть инклюзивные классы в школах, группы в детских садах. Типично развивающиеся дети сегодня уже абсолютно нормально воспринимают и принимают ребенка, у которого есть какие-то отклонения. Это же касается и родителей, и общества в целом. Поэтому прогресс есть», — уверена Щеколдина.

Светлана поясняет, что чувствует себя в профессии комфортно. На вопрос, каким качествами нужно обладать, чтобы работать в коррекционной педагогике, девушка ответила, что необходимо «уметь ждать» того момента, когда ребенок приобретет необходимые и возможные для него знания и умения. А для этого могут потребоваться годы.

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